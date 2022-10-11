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В Баку после четырехлетнего перерыва пройдет международная выставка "Туризм и путешествия"

В Баку после четырехлетнего перерыва пройдет международная выставка "Туризм и путешествия" 26-27 апреля следующего года в Баку после четырехлетнего перерыва пройдет Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" (AITF-2023)
Туризм
11 октября 2022 г. 11:48
В Баку после четырехлетнего перерыва пройдет международная выставка Туризм и путешествия

26-27 апреля следующего года в Баку после четырехлетнего перерыва пройдет Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" (AITF-2023).

Об этом Report сообщили в Caspian Event Organisers, организующей выставку.

По информации, AITF соберет ведущих игроков туристической индустрии, даст им возможность установить новые связи, расширить географию продаж, узнать о последних инновациях и тенденциях, найти новых партнеров и клиентов.

Наряду с Азербайджаном в выставке примут участие компании из России, Беларуси, Польши, Словении, Хорватии, Таиланда, Туниса и других стран. Ряд стран представят на мероприятии национальные стенды.

Главным спонсором AITF 2023 выступит Болгария, ставшая традиционным участником выставки.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 4 illik fasilədən sonra Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər sərgisi keçiriləcək

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