В Баку после четырехлетнего перерыва пройдет международная выставка "Туризм и путешествия"

26-27 апреля следующего года в Баку после четырехлетнего перерыва пройдет Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" (AITF-2023)

26-27 апреля следующего года в Баку после четырехлетнего перерыва пройдет Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" (AITF-2023).

Об этом Report сообщили в Caspian Event Organisers, организующей выставку.

По информации, AITF соберет ведущих игроков туристической индустрии, даст им возможность установить новые связи, расширить географию продаж, узнать о последних инновациях и тенденциях, найти новых партнеров и клиентов.

Наряду с Азербайджаном в выставке примут участие компании из России, Беларуси, Польши, Словении, Хорватии, Таиланда, Туниса и других стран. Ряд стран представят на мероприятии национальные стенды.

Главным спонсором AITF 2023 выступит Болгария, ставшая традиционным участником выставки.