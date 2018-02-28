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    В Баку подписан меморандум о создании официальной городской карты

    © Report

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Национальное бюро пропаганды туризма, Бакинское транспортное агентство (БТА) и Pasha Travel подписали меморандум о создании официальной городской карты Баку. 

    Как сообщает Report, Baku Card предназначена для туристов.

    "В настоящее время 21 перевозчик обслуживает пассажиров на 2 168 маршрутных автобусах в Баку, более 500 из них подключены к карточной системе", - сказал советник генерального директора БТА Мубариз Аббасов.

    Директор Национального бюро пропаганды туризма Фуад Нагиев отметил, что Baku Card позволит вести статистику прибывающих туристов.

    Baku Card будет выпущена в продажу через несколько месяцев.

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