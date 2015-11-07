В Баку открылась 5-ая Британская выставка образования

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку открылась Пятая образовательная выставка Великобритании. Как сообщает Report, выставка нацелена на информирование о возможностях получения образования в колледжах и вузах Великобритании.

В ней принимают участие 22 университета из Великобритании, а также около 10 колледжей, школ и курсов изучения английского языка.

В ходе выставки 7-8 ноября студенты, учащиеся и их родители смогут встретиться с представителями университетов, задать интересующие их вопросы о возможностях обучения в Великобритании.