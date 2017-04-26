В Баку начала работу Международная выставка дорожной инфраструктуры и общественного транспорта

© Report.az

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку Экспо Центре начала работу 7-я Международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" (Road&Traffic 2017). Как сообщает Report, на церемонии открытия принял участие министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Компании из Азербайджана, Германии, США, России, Турции, Чехии и других стран, представляют на выставке Road&Traffic услуги по дорожно-туннельному проектированию и строительству, средства дорожной безопасности, дорожные барьеры, оборудование для разметки дорог, дорожные мониторы, программное обеспечение для проектирования городской инфраструктуры, системы интеллектуального управления транспортом, автобусы и многое другое.

Впервые в этом году на выставке принимает участие Бакинское транспортное агентство. Традиционно выставка представляет новинки, среди которых продукты "Урбан" и "Кордоба" для освещения дорог, а также грунт "Новопласт-праймер".

Выставка Road&Traffic проходит на одной площадке с 16-й Каспийской международной выставкой "Транспорт, транзит и логистика" (TransCaspian/Translogistica 2017) и 4-й Каспийской международной выставкой "Катера и яхты" (CIBS 2017).

Мероприятие соберет на своей площадке как ключевые государственные транспортные структуры, так и коммерческие организации в области железнодорожного сектора, морской индустрии, авиации, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг.

Выставка представит широкий спектр продукции и услуг транспортной сферы: перевозки морским и железнодорожным транспортом, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, ремонт подвижного состава, оборудование и комплектующие для железнодорожного транспорта, судостроение и судоремонт, морские порты и портовые услуги, комплектующие для коммерческого транспорта и другие направления.

В выставке наряду с коммерческими компаниями примут участие и государственные транспортные структуры, такие как Азербайджанские железные дороги, Бакинский международный торговый порт, Азербайджанское каспийское морское пароходство, Государственная морская администрация Азербайджанской Республики и Украинские железные дороги.

В рамках программы выставки, компания ООО "АВП Технология" совместно с ОАО НИИТКД планируют проведение семинара на тему: "Передовые технологии для локомотивного хозяйства". Компания ОАО Русагротранс покажет на своем стенде презентацию по перевозкам зерновых грузов из России в направлении Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции.

Выставке оказывают поддержку Государственная морская администрация, Азербайджанский фонд поощрения и экспорта инвестиций (Azpromo) и Конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK). Организатором выставки выступают Iteca Caspian и британская ITE Group.