​В Баку будет проведена иранская специализированная выставка

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 11-13 ноября в Баку будет проводиться первая специализированная выставка, посвященная нефтегазовой и нефтехимической промышленности, гидроэнергетике, строительной индустрии и инженерно-техническим услугам Ирана, под названием "Иран-проект", в которой примут участие ведущие иранские компании, отечественные производители и экспортеры, а также частные предприниматели, cообщает Report со ссылкой на Iran.ru.

Исполнительный директор предстоящей иранской выставки в Баку Хасан Мортаджи напомнил о подписании между Тегераном и Баку в рамках прошлогодних встреч президентов двух стран пяти основополагающих документов, касающихся ирано-азербайджанского сотрудничества, и отметил, что каждая из обеих сторон решительно настроена на увеличение взаимного товарооборота и на расширение торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объем иранского экспорта в Азербайджан достиг 520 млн. долларов, а в будущем году, согласно заявлениям министра связи и информационных технологий Ирана и посла Ирана в Баку, объем товарооборота между двумя странами должен выйти на уровень 2 млрд. долларов в год.

По словам Хасана Мортаджи, Иран уже имеет опыт успешного проведения специализированных выставок "Иран-проект" в странах СНГ. Благодаря такой выставке в Баку и бизнес-форуму в ее рамках планируется создать условия для расширения присутствия иранских компаний на рынке Азербайджана.