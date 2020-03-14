В Азербайджане запретили вход в туристические учреждения

Государственное агентство по туризму Азербайджана, руководствуясь решением Оперативного штаба при Кабмине о некоторых мерах по социальной изоляции на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года, налагает ограничение на вход в подведомственные ей объекты туристического посещения, храмы и музеи.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.
В период проводимых в стране профилактических мер социальной изоляции и до очередного решения Оперативного штаба в связи с особым режимом указанные ниже культурные туристические учреждения будут закрыты для посетителей:
Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях",
Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг",
Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш": Дворец шекинских ханов, дом-музей Шекихановых, Шекинский краеведческий музей, Шекинский музей народного творчества и Шекинская художественная галерея,
Историко-архитектурный заповедник "Киш": Албанская церковь.