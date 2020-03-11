​В Азербайджане разрабатывают механизмы господдержки сектора туризма

Рост потока туристов в Азербайджан наблюдался до конца февраля. Вероятно, в марте, апреле будет наблюдаться негативный эффект.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

"Мы дадим определенные предложения государству после того, как рассмотрим опыт мировых стран в связи с нынешней ситуацией и произведем точные расчеты. Государство также держит этот процесс в центре внимания. Мы работаем над итоговыми механизмами поддержки. Здесь могут быть вопросы освобождения от налогов, субсидии", - отметил он.