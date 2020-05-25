В Азербайджане разрабатывается 4-летняя стратегия развития внутреннего туризма

В Азербайджане начались обсуждения в рамках разработки среднесрочной стратегии внутреннего туризма.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, может быть разработана программа по развитию внутреннего туризма: "В Агентство поступил ряд предложений по развитию внутреннего туризма, и в настоящее время ведутся обсуждения. Готовящийся проект будет охватывать 2020-2023 годы, изучен соответствующий опыт зарубежных стран", - отметил К.Гулузаде.