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В Азербайджане разрабатывается 4-летняя стратегия развития внутреннего туризма

В Азербайджане разрабатывается 4-летняя стратегия

В Азербайджане начались обсуждения в рамках разработки среднесрочной стратегии внутреннего туризма. 

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, может быть разработана программа по развитию внутреннего туризма: "В Агентство поступил ряд предложений по развитию внутреннего туризма, и в настоящее время ведутся обсуждения. Готовящийся проект будет охватывать 2020-2023 годы, изучен соответствующий опыт зарубежных стран", - отметил К.Гулузаде.

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