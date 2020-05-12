​В Азербайджане предлагают лицензировать деятельность туркомпаний

Ассоциация туристических агентств Азербайджана предложила начать лицензирование туристических компаний.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Ассоциации.

По мнению председателя правления Ассоциации Руфата Гаджиева, отмена в 2015 году распоряжением главы государства специальных разрешений, то есть лицензий, стала очень важным решением для того периода:

"Ощущалась необходимость в формировании туристической индустрии, создании новых компаний. Принятие этого решения оправдало себя. За последние 5 лет в Азербайджане сформировалось довольно много туристических компаний. На сегодняшний день их численность превышает четыре тысячи. Разумеется, наряду с количественным ростом, важным фактором является создание условий для повышения качества.

Увы, ныне отнюдь не все туристические компании соответствуют требуемым стандартам качества, что создает серьезные проблемы для туристической индустрии. В последнее время в Ассоциацию поступает множество жалоб на деятельность туристических компаний. Граждане выражают недовольство тем, что туристические компании не выполняют взятые на себя обязательства. Это отразилось на имидже не только тех компаний, но и других ведущих туристических компаний, возникло недоверие к туристическим компаниям. Полагаем, туристические компании вновь должны вернуться к процессу лицензирования. Будучи Ассоциацией туристических агентств Азербайджана, мы считаем, что в ближайшее время необходимо начать процесс лицензирования. Существует необходимость применения определенных стандартов качества. Мы считаем, что повышение качества услуг туристических агентств в стране позволит в определенном смысле регулировать эту сферу".