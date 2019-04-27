В Азербайджане есть необходимость в большем количестве бюджетных отелей - эксперт

В Азербайджане есть необходимость в большем количестве бюджетных отелей, сказал Report председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Самир Дюбенди.

“Существует люксовый туризм, который хорошо развит, например, в Монако, Швейцарии. Эти страны принимают не так много гостей из-за рубежа, однако принимают гостей состоятельных. Мы же в Азербайджане стараемся организовать массовый поток туристов, что отображено и в стратегических дорожных картах. Также необходимо преодолеть сезонный фактор, чтобы туристы приезжали и летом, и зимой, ведь из-за отсутствия туристов, расходы на отели могут быть непосильными. К то же с сожалением хочу отметить, что мы до сих пор не видим привилегий для гостиничного бизнеса. Здесь необходимо обратить особое внимание на снижение налоговой нагрузки, продажу или аренду земель, находящихся на балансе государства или муниципалитета”, - отметил представитель Ассоциации.

По его словам, также необходимо создавать новые продукты и новые туры для туристов.

“Иногда туристам негде провести время в течении нескольких дней. Поэтому важно поднимать уровень торговых центров, сафари-парков и аквапарков”, - сказал Дюбенди.