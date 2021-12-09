В Азербайджане завершился проект Slow food по агро- и гастротуризму

Азербайджан обладает широкими возможностями для развития Slow food модели туризма.

Азербайджан обладает широкими возможностями для развития Slow food модели туризма.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму Флориан Зенгстшмид заявил, выступая на мероприятии в Шеки, посвященном завершению проекта.

По его словам, красивая природа, благоприятный климат Азербайджана и натуральная местная продукция способствуют мировому признанию в области Slow food.

Было подробно рассказано об основных принципах Slow food туризма, поощрении гастрономического туризма, о значении проекта COVCHEG в области защиты местного биоразнообразия и формирования сельских общин.

Заместитель председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде отметил, что проект объединяет две важные сферы Азербайджана – туризм и сельское хозяйство, способствует развитию агротуризма и имеет большое значение в сохранении местных обычаев, национально-культурного наследия.

В мероприятии также приняли участие представители сообществ Slow food из Шамахы, Исмаиллы, Габалы, Шеки и Гаха.