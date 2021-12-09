О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане завершился проект Slow food по агро- и гастротуризму

В Азербайджане завершился проект Slow food по агро- и гастротуризму Азербайджан обладает широкими возможностями для развития Slow food модели туризма.
Туризм
9 декабря 2021 г. 16:51
В Азербайджане завершился проект Slow food по агро- и гастротуризму

Азербайджан обладает широкими возможностями для развития Slow food модели туризма.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму Флориан Зенгстшмид заявил, выступая на мероприятии в Шеки, посвященном завершению проекта.

По его словам, красивая природа, благоприятный климат Азербайджана и натуральная местная продукция способствуют мировому признанию в области Slow food.

Было подробно рассказано об основных принципах Slow food туризма, поощрении гастрономического туризма, о значении проекта COVCHEG в области защиты местного биоразнообразия и формирования сельских общин.

Заместитель председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде отметил, что проект объединяет две важные сферы Азербайджана – туризм и сельское хозяйство, способствует развитию агротуризма и имеет большое значение в сохранении местных обычаев, национально-культурного наследия.

В мероприятии также приняли участие представители сообществ Slow food из Шамахы, Исмаиллы, Габалы, Шеки и Гаха.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda aqro və qastro turizm üzrə “Slou Fud” layihəsi başa çatıb

Другие новости из категории

Стоимость оборота взаимных туруслуг Азербайджана приблизилась к 500 млн долларам
Стоимость оборота взаимных туруслуг Азербайджана приблизилась к 500 млн долларам
9 декабря 2021 г. 12:41
Черногория сократила действие признания сертификатов о прививках
Черногория сократила действие признания сертификатов о прививках
9 декабря 2021 г. 12:22
Польша вводит дополнительные правила для пересечения границы
Польша вводит дополнительные правила для пересечения границы
9 декабря 2021 г. 12:16
В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов
В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов
8 декабря 2021 г. 07:26
Зенгшмидт: Аккредитация гидов будет способствовать развитию туризма
Зенгшмидт: Аккредитация гидов будет способствовать развитию туризма
7 декабря 2021 г. 13:21
Фуад Нагиев: Открытие сухопутных границ рискованно
Фуад Нагиев: Открытие сухопутных границ рискованно
7 декабря 2021 г. 13:10
​​​​​​​Азербайджан изучает опыт зимнего туризма Турции
​​​​​​​Азербайджан изучает опыт зимнего туризма Турции
7 декабря 2021 г. 13:03
Туристические гиды из регионов Азербайджана пройдут сертификацию
Туристические гиды из регионов Азербайджана пройдут сертификацию
7 декабря 2021 г. 13:01
В Азербайджане аккредитация экскурсовода обойдется в 200-500 манатов
В Азербайджане аккредитация экскурсовода обойдется в 200-500 манатов
7 декабря 2021 г. 12:57
Фуад Нагиев: Новый закон О туризме коснется также экскурсоводов
Фуад Нагиев: Новый закон "О туризме" коснется также экскурсоводов
7 декабря 2021 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi