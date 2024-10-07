В Азербайджане запустили новую скидочную кампанию для туристов

По совместной инициативе Бюро по туризму Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) был дан старт кампании по продвижению туристических возможностей Баку.

По совместной инициативе Бюро по туризму Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) был дан старт кампании по продвижению туристических возможностей Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, в период с 29 сентября по 29 декабря местные и иностранные пассажиры, путешествующие с AZAL, будут получать скидку в 20% на автобусные билеты на Baku City Tour в течение 48 часов с даты, указанной в билете.

Кроме того, по случаю Дня работников туризма в Азербайджане 29 сентября пассажирам AZAL предлагается однодневная бесплатная поездка на автобусах Baku City Tour.

Автобусные туры Hop-On-Hop-Off курсируют каждый день с 11:20 до 16:40 и охватывают 15 основных туристических точек столицы за 80 минут. В автобусах есть бесплатные аудиогиды на 8 языках, включая азербайджанский, русский, английский, немецкий, французский, персидский, итальянский и японский.