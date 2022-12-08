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В Азербайджане запускают услугу “Туристический колл-центр”

В Азербайджане запускают услугу “Туристический колл-центр” В Азербайджане запускают услугу “Туристический колл-центр” (848) на трех языках.
Туризм
8 декабря 2022 г. 11:35
В Азербайджане запускают услугу “Туристический колл-центр”

В Азербайджане запускают услугу “Туристический колл-центр” на трех языках.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на Азербайджанском туристическом саммите в Баку, организованном Госагентством и Азербайджанским бюро туризма.

"Я надеюсь, что “Туристический колл-центр”, доступный по номеру 848 и который будет предоставлять услуги на азербайджанском, русском и английском языках, окажет положительное влияние на развитие индустрии туризма в стране", - добавил председатель.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches tourism call-center service
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Turist çağrı-məlumatlandırma mərkəzi” işə başlayır

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