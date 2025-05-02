О нас

В Азербайджане запущена единая научная платформа национальных кулинарных образцов

В Азербайджане запущена единая научная платформа национальных кулинарных образцов Состоялась презентация проекта "Национальные вкусы" (Milli Dadlar) и одноименной онлайн-платформы.
Туризм
2 мая 2025 г. 17:42
В Азербайджане запущена единая научная платформа национальных кулинарных образцов

Состоялась презентация проекта "Национальные вкусы" (Milli Dadlar) и одноименной онлайн-платформы.

Как сообщает Report, проект разработан по инициативе Государственного агентства по туризму в сотрудничестве с Центром национальной кулинарии и Национальной академией наук Азербайджана (НАНА).

Президент НАНА академик Иса Габиббейли рассказал о научной значимости проекта, реализованного при совместном сотрудничестве фольклористов, историков, этнографов, лингвистов, а также кулинаров.

Глава Госагентства по туризму Фуад Нагиев подчеркнул, что главной целью проекта является сохранение, популяризация и передача будущим поколениям образцов национальной кулинарии. По его словам, в рамках проекта впервые создана единая база данных образцов азербайджанской национальной кулинарии и онлайн-платформа с одноименным названием, на которой представлены особенности региональных кухонь, названия блюд, их состав, а также правила приготовления и другая необходимая информация.

Следующий этап проекта включает изучение социальных, культурных, исторических и кулинарных аспектов кухни. На данном этапе основной задачей является сбор и систематизация информации, содержащейся в устных и письменных источниках народного творчества (легенды, мифы, народные предания и т. д.), связанной с блюдами, характерными для различных регионов. Полученная по итогам исследования информация будет также размещена на онлайн-платформе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli kulinariya nümunələrinin vahid elmi platforması istifadəyə verilib

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
26 апреля 2025 г. 17:47
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
1 мая 2025 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi