В Азербайджане запущена единая научная платформа национальных кулинарных образцов

Состоялась презентация проекта "Национальные вкусы" (Milli Dadlar) и одноименной онлайн-платформы.

Состоялась презентация проекта "Национальные вкусы" (Milli Dadlar) и одноименной онлайн-платформы.

Как сообщает Report, проект разработан по инициативе Государственного агентства по туризму в сотрудничестве с Центром национальной кулинарии и Национальной академией наук Азербайджана (НАНА).

Президент НАНА академик Иса Габиббейли рассказал о научной значимости проекта, реализованного при совместном сотрудничестве фольклористов, историков, этнографов, лингвистов, а также кулинаров.

Глава Госагентства по туризму Фуад Нагиев подчеркнул, что главной целью проекта является сохранение, популяризация и передача будущим поколениям образцов национальной кулинарии. По его словам, в рамках проекта впервые создана единая база данных образцов азербайджанской национальной кулинарии и онлайн-платформа с одноименным названием, на которой представлены особенности региональных кухонь, названия блюд, их состав, а также правила приготовления и другая необходимая информация.

Следующий этап проекта включает изучение социальных, культурных, исторических и кулинарных аспектов кухни. На данном этапе основной задачей является сбор и систематизация информации, содержащейся в устных и письменных источниках народного творчества (легенды, мифы, народные предания и т. д.), связанной с блюдами, характерными для различных регионов. Полученная по итогам исследования информация будет также размещена на онлайн-платформе.