О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане запущен новый сайт, связанный с туристическим сектором

В Азербайджане запущен новый сайт, связанный с туристическим сектором Государственное агентство по туризму (ГАТ) запустило сайт mymenu.az.
Туризм
10 августа 2021 г. 12:17
В Азербайджане запущен новый сайт, связанный с туристическим сектором

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) запустило сайт mymenu.az.

Как сообщает Report, сегодня состоялась презентация сайта.

Выступая на презентации, Эльгюн Джавадов, заведующий сектором регионального развития агентства, рассказал, что целью создания сайта является повышение качества обслуживания в ресторанах.

"Мы стараемся, чтобы рестораны предлагали более качественные меню. В рамках проекта был проведен осмотр более 50 ресторанов в регионах. Наша онлайн-платформа позволит туристам получить информацию о меню и услугах ресторана в регионе, куда они направляются. Предприниматели же получают возможность бесплатно разместить здесь информацию о своих услугах. Сайт представлен на азербайджанском и английском языках. Меню, по желанию, могут быть на 3 языках", - отметил Э.Джавадов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm sektoru ilə bağlı yeni sayt istifadəyə verilib

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
7 августа 2021 г. 12:27
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
6 августа 2021 г. 15:20
Токио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
ФотоТокио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
6 августа 2021 г. 15:50
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi