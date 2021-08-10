В Азербайджане запущен новый сайт, связанный с туристическим сектором

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) запустило сайт
Как сообщает Report, сегодня состоялась презентация сайта.
Выступая на презентации, Эльгюн Джавадов, заведующий сектором регионального развития агентства, рассказал, что целью создания сайта является повышение качества обслуживания в ресторанах.
"Мы стараемся, чтобы рестораны предлагали более качественные меню. В рамках проекта был проведен осмотр более 50 ресторанов в регионах. Наша онлайн-платформа позволит туристам получить информацию о меню и услугах ресторана в регионе, куда они направляются. Предприниматели же получают возможность бесплатно разместить здесь информацию о своих услугах. Сайт представлен на азербайджанском и английском языках. Меню, по желанию, могут быть на 3 языках", - отметил Э.Джавадов.