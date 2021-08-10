В Азербайджане запущен новый сайт, связанный с туристическим сектором

Государственное агентство по туризму (ГАТ) запустило сайт mymenu.az.

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) запустило сайт mymenu.az .

Как сообщает Report, сегодня состоялась презентация сайта.

Выступая на презентации, Эльгюн Джавадов, заведующий сектором регионального развития агентства, рассказал, что целью создания сайта является повышение качества обслуживания в ресторанах.

"Мы стараемся, чтобы рестораны предлагали более качественные меню. В рамках проекта был проведен осмотр более 50 ресторанов в регионах. Наша онлайн-платформа позволит туристам получить информацию о меню и услугах ресторана в регионе, куда они направляются. Предприниматели же получают возможность бесплатно разместить здесь информацию о своих услугах. Сайт представлен на азербайджанском и английском языках. Меню, по желанию, могут быть на 3 языках", - отметил Э.Джавадов.