О нас

В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории

В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории Государственное агентство по туризму совместно с Государственным рекламным агентством приступает к мониторингу рекламных щитов на отелях и негостиничных местах размещений в регионах.
Туризм
14 февраля 2025 г. 18:36
В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории

Государственное агентство по туризму совместно с Государственным рекламным агентством приступает к мониторингу рекламных щитов на отелях и негостиничных местах размещений в регионах.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, соглашение достигнуто на встрече с участием руководства обоих учреждений.

На начальном этапе мониторинг будет проводиться в более чем 160 объектах в городах Гянджа, Гёйгёль, Шеки, Габала, Евлах, Мингячевир и Ханкенди.

На встрече отмечено, что ряд отелей в регионах реализует услуги, не имея соответствующего сертификата, а ряд мест размещения, не соответствующих требованиям Закона "О туризме", нарушают права потребителей, используя наименование "отель".

По результатам обсуждений принято решение о запрете на размещение наружной рекламы отелей и негостиничных мест размещений, в которых неправильно указана звездная категория. Для получения разрешения на размещение наружной рекламы владельцы отелей должны предоставить в Государственное рекламное агентство сертификаты о звездной категории.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha 7 regionda ulduzunu düzgün qeyd etməyən hotellərin reklamları söküləcək

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi