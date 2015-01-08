​В Азербайджане вновь будут продемонстрированы старинные монеты

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В этом году "Ичеришехер" планирует осуществление реэкспозиции в экспозиции нумизматики Музея истории.

Об этом агентству Report сообщила нумизмат, старший научный сотрудник Научно-культурного центра при Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" Ганира Пиргулиева.

По ее словам, под реэкспозицией подразумевается обогащение музея новыми экспозициями, поступившими в соответствующий фонд после 2011 года, создание нестандартных экспозиций вокруг определенной темы, подход к новым материалам с иного контекста: "Возможна демонстрация экспонатов, связанных не только с азербайджанской государственностью, но и экспонатов на другие интересные темы. Мы намерены познакомить посетителей и туристов со старинными монетами, являющимися атрибутом азербайджанской государственности".

Г.Пиргулиева добавила, что основной целью является демонстрация с помощью монет в экспозиции более интересной исторической темы, которая сможет соответствовать новым и современным требованиям.