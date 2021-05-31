В Азербайджане в ряде заповедников пройдут мероприятия для детей

В связи с Международным днем защиты детей 1 июня в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янар Даг" при Госагентстве по туризму будут организованы мероприятия, посвященные Дню детей.

В связи с Международным днем защиты детей 1 июня в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янар Даг" при Госагентстве по туризму будут организованы мероприятия, посвященные Дню детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму.

Сообщается, что в течение дня в заповеднике запланированы интерактивные и развлекательные игры для детей, знакомство с выставкой камней Kromlex и музеем, выступление музыкальных и танцевальных коллективов для школьников.

Также состоится онлайн-видеоконференция для учащихся и преподавателей ряда школ.

По случаю Международного дня защиты детей в Шекинском историко-краеведческом музее также будут организованы развлекательные мероприятия для маленьких посетителей. В историко-архитектурном заповеднике "Киш" будут представлены работы местных мастеров, а также детские работы по резьбе по дереву и вышивке.

Отметим, что вход детей до 18 лет в Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янар Даг", историко-архитектурный заповедник "Киш" и Шекинский историко-краеведческий музей бесплатный.