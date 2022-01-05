В Азербайджане туроператоры и турагенты будут привлечены к страхованию гражданской ответственности

Новый законопроект "О туризме", который в настоящее время обсуждается в Милли Меджлисе, предусматривает обязательное присвоение звездной категории средствам размещения, относящихся к категории “гостиницы”, определение страхования гражданской ответственнос

Новый законопроект "О туризме", который в настоящее время обсуждается в Милли Меджлисе, предусматривает обязательное присвоение звездной категории средствам размещения, относящихся к категории “гостиницы”, определение страхования гражданской ответственности для туроператоров и турагентов, работающих в стране, сертификацию туристических гидов, создание туристических ассоциаций, рекреационных зон, центров помощи туристам и другие вопросы.

Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев, передает Report.

По его словам, как и во всем мире, в нашей стране сформировались новые направления развития туризма:

”Действующий в настоящее время закон "о туризме" был принят в 1999 году. За прошедший период на государственном уровне была проведена широкомасштабная работа по развитию туризма в нашей стране. Приоритетной целью является превращение туризма в ведущую отрасль экономики страны. Также в последние годы в Азербайджане создана отвечающая международным стандартам туристическая инфраструктура и туристические услуги. Такие факторы, как динамично меняющиеся тенденции развития, новые глобальные вызовы, современные международные стандарты, расширение возможностей использования туристского потенциала нашей страны требовали нового подхода к законодательной базе и государственному регулированию в этой сфере. Упомянутый нами новый подход обусловил необходимость разработки нового законопроекта, определяющего новые туристские отношения и механизмы регулирования формирующейся туристской отрасли, правила эффективного использования туристских ресурсов и другие вопросы. Законопроект о туризме уже утвержден в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса 14 декабря текущего года".