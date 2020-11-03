В Азербайджане стартуют вебинары для гидов по карабахскому региону

Вебинары охватят 12 тем, включая темы карабахских ковров, албанских храмов, гастрономии, виноделия, флоры и фауны, этнографии, каждая из которых будет длиться 2 часа

С 16 ноября Государственное агентство по туризму (ГАТ) и Азербайджанское бюро туризма совместно с Ассоциацией туристических гидов Азербайджана запустят вебинары для гидов по туристическому потенциалу Карабаха.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель ГАТ Фуад Нагиев.

Вебинары охватят 12 тем, включая темы карабахских ковров, албанских храмов, гастрономии, виноделия, флоры и фауны, этнографии, каждая из которых будет длиться 2 часа.

В ходе сессии участники смогут задать вопросы спикеру.

Кандидаты, желающие принять участие в серии вебинаров, могут послать свои данные и контактный номер по электронной почте [email protected] , указав в теме сообщения "Карабах".

Конечная дата заявки на участие - 10 ноября.