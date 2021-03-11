О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане стартовал процесс присвоения звезд отелям

В Азербайджане стартовал процесс присвоения звезд отелям На сегодняшний день 40 отелей подали заявки на присвоение звезд
Туризм
11 марта 2021 г. 14:35
В Азербайджане стартовал процесс присвоения звезд отелям

11 марта Азербайджанское бюро туризма и Ассоциация отелей Азербайджана провели оценку отелей, обратившихся в ассоциацию для присвоения звезд.

С этой целью в нескольких отелях столицы были организованы медиа-туры, сообщает Report.

В ходе медиа-тура сотрудниками структур были проверены отели, подавшие заявки на присвоение звезд, на соответствие стандартам.

Выступая на мероприятии, генеральный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид отметил, что классификация звезд является важным фактором для развития гостиничного бизнеса, и этот шаг окажет положительное влияние на индустрию гостеприимства страны, а также создаст условия для предоставления туристам более качественных услуг.

По его словам, национальная классификация гостиниц позволит четко определить звездные категории отелей, работающих в стране.

Генеральный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам отметила, что Национальная система классификации гостиничных звезд разработана ассоциацией на основе критериев классификации Европейской ассоциации гостиниц - Hotelstars Union.

По словам Гюнай Саглам, на сегодняшний день 40 отелей подали заявки на присвоение звезд, в 24 отелях был проведен аудит.

Отелям предоставляется "звездность" на 3 года, по истечении этого срока будут проведены повторные проверки, отметила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda hotellərin ulduzlaşmasına start verilib

Новости партнеров

Самое читаемое

Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
5 марта 2021 г. 17:51
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi