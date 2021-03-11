В Азербайджане стартовал процесс присвоения звезд отелям

На сегодняшний день 40 отелей подали заявки на присвоение звезд

11 марта Азербайджанское бюро туризма и Ассоциация отелей Азербайджана провели оценку отелей, обратившихся в ассоциацию для присвоения звезд.

С этой целью в нескольких отелях столицы были организованы медиа-туры, сообщает Report.

В ходе медиа-тура сотрудниками структур были проверены отели, подавшие заявки на присвоение звезд, на соответствие стандартам.

Выступая на мероприятии, генеральный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид отметил, что классификация звезд является важным фактором для развития гостиничного бизнеса, и этот шаг окажет положительное влияние на индустрию гостеприимства страны, а также создаст условия для предоставления туристам более качественных услуг.

По его словам, национальная классификация гостиниц позволит четко определить звездные категории отелей, работающих в стране.

Генеральный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам отметила, что Национальная система классификации гостиничных звезд разработана ассоциацией на основе критериев классификации Европейской ассоциации гостиниц - Hotelstars Union.

По словам Гюнай Саглам, на сегодняшний день 40 отелей подали заявки на присвоение звезд, в 24 отелях был проведен аудит.

Отелям предоставляется "звездность" на 3 года, по истечении этого срока будут проведены повторные проверки, отметила она.