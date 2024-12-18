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В Азербайджане создана рабочая группа для развития оздоровительного туризма

В Азербайджане создана рабочая группа для развития оздоровительного туризма Государственное агентство по туризму Азербайджана сформировало рабочую группу с участием представителей государственного и частного секторов, а также общественных объединений для развития оздоровительного туризма.
Туризм
18 декабря 2024 г. 13:23
В Азербайджане создана рабочая группа для развития оздоровительного туризма

Государственное агентство по туризму Азербайджана сформировало рабочую группу с участием представителей государственного и частного секторов, а также общественных объединений для развития оздоровительного туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства Фуад Нагиев на Саммите руководителей здравоохранения.

По его словам, группа призвана выявить проблемы в сфере оздоровительного туризма, предложить решения и усилить взаимодействие между участниками рынка.

Фуад Нагиев подчеркнул, что в работе группы задействованы представители Министерства здравоохранения, TƏBİB и других профильных ведомств. Основные задачи включают управление оздоровительным и медицинским туризмом, совершенствование инфраструктуры, повышение качества услуг и внедрение международного опыта.

"Нафталан, Нахчыван, Кяльбаджар и Лачын имеют хорошие перспективы развития оздоровительного туризма благодаря уникальным лечебным ресурсам. Регулярная разработка и внедрение предложений по развитию этих территорий станет одним из приоритетов рабочей группы", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan forms working group to boost health tourism industry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sağlamlıq turizminin inkişafı ilə bağlı işçi qrupu yaradılıb

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