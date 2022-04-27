В Азербайджане смогут действовать операторы агротуризма

В Азербайджане подготовлен законопроект об агротуризме, в котором предусмотрена деятельность операторов агротуризма в стране.

В Азербайджане подготовлен законопроект об агротуризме, в котором предусмотрена деятельность операторов агротуризма в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела проектов и программ Агентства аграрного кредитования и развития при Минсельхозе Фарид Амиров на церемонии закрытия твиннинг-проекта по наращиванию потенциала Министерства сельского хозяйства для повышения эффективности и результативности государственной помощи сельскому хозяйству.

"В ходе реализации проекта были разработаны и подготовлены важные документы для развития агротуризма, создания в связи с этим национальной системы. Агротуризм создает незаменимые преимущества для местных фермеров, регионального и общего экономического развития, служит диверсификации экономики, обеспечивает занятость", - отметил Ф.Амиров.