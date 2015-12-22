​В Азербайджане резко выросли цены на зарубежные турпакеты - МОНИТОРИНГ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Туристические компании Азербайджана с сегодняшнего дня подняли цены на все заграничные туры адекватно росту курса после вчерашней девальвации национальной валюты.

По результатам мини-опроса Report среди туристических компаний выявлено, что многие местные туроператоры повысили цены на туры и авиабилеты. В компаниях также отмечаются случаи отказа от забронированных турпакетов и билетов.

Как сообщили в компании OK Tours, с сегодняшнего дня билеты и турпакеты продаются по новым ценам в соответствии с текущим курсом валюты: "Мы заказываем туры и билеты в долларах, поэтому до вчерашнего дня продажи осуществлялись по курсу 1,05 AZN/USD. С сегодняшнего дня мы ведем расчеты по курсу 1,55 AZN/USD. Так регулируются цены во всех туристических компаниях. Подорожание не относится к клиентам, полностью оплатившим туры. Оплатившие частично остальную часть будут оплачивать по новому курсу. Уже 11 человек отказались от этих турпакетов".

Туристическая компания 7 Days с сегодняшнего дня осуществляет продажи по новым ценам: "Мы ориентируемся на AZAL. Клиенты сегодня отказались от оплаченных на 50% турпакетов из-за подорожания доллара. Во время бронирования мы предупреждаем клиентов, что курс часто меняется, и до оплаты оставшейся части стоимости билета, допустим, в 300 манатов, цена может стать другой. В действительности, здесь нет ничего необычного. Стоимость туров и билетов до этого также регулировалась в евро и долларах".

Компания Regea Travel временно приостановила продажу зарубежных турпакетов до регулирования цен по новому курсу: "Вчера наша компания продала два билета по старому курсу. Два клиента сегодня уже отказались от забронированных турпакетов. Им будет возвращена стоимость турпакетов за вычетом штрафных процентов".

В компании Millennium Tourism and Congress DMC отметили, что стоимость турпакетов зависит от курса: "Цены меняются автоматически в зависимости от курса. Если компания задерживает оплату тура в долларах, своевременно оплаченного клиентом, то возникшие из-за изменения курса валют дополнительные расходы покрывает сам туроператор. Если клиент отказывается от оплаченного на 50% пакета, ему возвращают деньги за вычетом штрафов за отмену брони и другие платные операции".

Напомним, что вчера азербайджанский манат подвергся девальвации во второй раз за 10 месяцев. Тем самым, за отчетный период национальная валюта девальвировалась на 98%. В итоге вчера Центробанк установил курс доллара на отметке 1,55 манатов (+47,63%), евро - 1,6850 манатов (+47,88%).