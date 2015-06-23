​В Азербайджане резко возросли инвестиции в туристический сектор

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане инвестиции в сектор размещения туристов и услуг общественного питания в годовом исчислении выросли в 5,7 раза и за январь-май достигли 260,4 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, таким образом, доля данной сферы в совокупном объеме инвестиций составила 4,1%.

Согласно статистике, в мае наблюдался резкий рост инвестиций в данную сферу. Так, в прошлом месяце инвестиции выросли в 6,3 раза, в то же время за январь-апрель текущего года объем вложений в данную сферу составил 41,6 млн. манатов.

Отметим, что за январь-май 2015 года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 6 416,3 млн. манатов. Инвестиции в ненефтяной сектор, напротив, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились. Инвестиции в ненефтяной сектор в годовом исчислении сократились на 0,1% и составили 3 657,5 млн. манатов. Из них 414,4 млн. манатов было потрачено на развитие сферы ненефтяной промышленности. Из общего объема инвестиций в данной сфере 55,0% приходится на долю негосударственных учреждений и организаций.