О нас
Report Georgia

В Азербайджане резко сократились перевозки воздушным транспортом

В Азербайджане резко сократились перевозки воздушным транспортом За семь месяцев этого года автомобильным транспортом перевезено 700 млн. человек
Туризм
22 августа 2020 г. 16:35
В Азербайджане резко сократились перевозки воздушным транспортом

В январе-июле этого года объем пассажиропотока автомобильным транспортом в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 28,8% и составил 700 млн человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По информации, за отчетный период 96,2% пассажиров воспользовались услугами автобусов, 3,8% - такси. За текущий период пассажирооборот снизился на 24,9%.

За тот же период количество пассажиров, воспользовавшихся услугами метро, сократилось на 51,9% и составило 64,7 млн человек. Воздушным транспортом было перевезено на 463,5 тыс. или 68,7% меньше пассажиров, 99,5% перевозок осуществлялось государственными и 0,5% - частными транспортными средствами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 69% azalıb

Новости партнеров

Самое важное

Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26

Последние новости

17:09
​​​​​​​Изменены правила ввоза в страну товаров для личного пользования Бизнес
16:55
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия Беларуси В регионе
16:35
В Азербайджане резко сократились перевозки воздушным транспортом Туризм
16:19
В Южном Судане при крушении самолёта погибли 17 человекОБНОВЛЕНО Другие страны
16:03
Футболист "Нефтчи": Верю, что будем играть еще лучше  Футбол
15:24
Госагентство: Обеспечена безопасная швартовка кораблей к причалам Инфраструктура
15:09
Известный бразильский футболист остался без клуба Футбол
14:55
Доходы мобильных операторов Азербайджана превысили полмиллиарда манатов ИКТ
14:42
Ученые назвали разрушающие печень привычки Здоровье
14:13
ФотоПолицейские надели наручники на зятя Рамиза Мехтиева Происшествия
13:40
В России выявили около 5 тыс. новых случаев COVID-19 В регионе
13:27
Правящая партия сделала выговор Сиявушу Новрузову Внутренняя политика
13:02
Объявлены победители конкурса "Герои дня", организованного Nar и TƏBİB ИКТ
12:48
Завтра в Азербайджане будет дождливо Экология
12:40
ООН поможет жителям Бейрута, которые остались без жилья Другие страны
Вся новостная лента