В Азербайджане резко сократились перевозки воздушным транспортом

За семь месяцев этого года автомобильным транспортом перевезено 700 млн. человек

В январе-июле этого года объем пассажиропотока автомобильным транспортом в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 28,8% и составил 700 млн человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По информации, за отчетный период 96,2% пассажиров воспользовались услугами автобусов, 3,8% - такси. За текущий период пассажирооборот снизился на 24,9%.

За тот же период количество пассажиров, воспользовавшихся услугами метро, сократилось на 51,9% и составило 64,7 млн человек. Воздушным транспортом было перевезено на 463,5 тыс. или 68,7% меньше пассажиров, 99,5% перевозок осуществлялось государственными и 0,5% - частными транспортными средствами.