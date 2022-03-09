В Азербайджане разработают порядок финансирования грантовых проектов в сфере туризма

В Азербайджане разработают порядок проведения конкурсов по финансированию грантовых проектов в сфере туризма.

В Азербайджане разработают порядок проведения конкурсов по финансированию грантовых проектов в сфере туризма.

Как сообщает Report, это нашло отражение в распоряжении, подписанном премьер-министром Али Асадовым с целью обеспечения исполнения указа президента страны от 18 февраля 2022 года в связи с применением закона "О туризме".

Согласно распоряжению, Государственное агентство по туризму должно в течение двух месяцев представить правительству порядок проведения конкурсов по финансированию грантовых проектов в сфере туризма, согласовав его с министерствами экономики, юстиции, культуры и другими соответствующими госорганами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения.