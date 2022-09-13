В Азербайджане разработают механизм совместного контроля над сельскими гостевыми домами

На встрече между представителями Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) и Государственного агентства занятости были обсуждены такие вопросы, как перспективы развития сферы туризма в постпандемический период, разработка механизмов поддержки

На встрече между представителями Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) и Государственного агентства занятости были обсуждены такие вопросы, как перспективы развития сферы туризма в постпандемический период, разработка механизмов поддержки безработных в этом секторе, а также предпринимателей, ищущих работу, обеспечение занятости на туристических объектах, расположенных в регионах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила АТАА.

Выступивший на встрече председатель правления ATAA Гёйданиз Гахраманов отметил, что туризм в стране начал восстанавливаться после пандемии, наблюдается положительная динамика во въездном и внутреннем туризме.

Г.Гахраманов отметил, что, несмотря на определенные трудности и недостатки, региональный туризм развивается, и подчеркнул важность оказания совместной поддержки предпринимателям, и безработным, ищущим работу в этом секторе.

Председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли коснулся важности развития предпринимательства и самозанятости в районах и селах и отметил важность налаживания сотрудничества с ассоциациями, работающими в сфере туризма, подготовки квалифицированных кадров.

M.Аббасбейли рассказал представителям АТАА о проекте сельских гостевых домов в регионах, отметил важность создания совместного механизма контроля и мониторинговой группы в связи с работами в этой сфере, а также назначения координаторов между двумя структурами.

Также состоялся обмен мнениями о работах, выполняемых в области профессионального образования и дальнейших планах, адаптации к рынку труда профессий, считающихся важными в отрсли туризма, информационном обмене, а также реализации мероприятий по информированию представителей компаний, входящих в ATAA, о проектах, реализуемых Госагентством.