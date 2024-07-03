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В Азербайджане разрабатывается новый госстандарт по услугам халяльного туризма

В Азербайджане разрабатывается новый госстандарт по услугам халяльного туризма Азербайджанский институт стандартизации разрабатывает новый государственный стандарт по услугам халяльного туризма.
Туризм
3 июля 2024 г. 17:59
В Азербайджане разрабатывается новый госстандарт по услугам халяльного туризма

Азербайджанский институт стандартизации разрабатывает новый государственный стандарт по услугам халяльного туризма.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.

"Стандарт, который планируется принять в этом году, внесет особый вклад в развитие туризма в Азербайджане. Его основной целью является обеспечить доступ к туристическим услугам и продуктам, соответствующих исламским традициям. Одним из наших основных приоритетов остается обеспечить соответствие гостиничных и туристических услуг с требованиями этих стандартов и привлечь больше туристов из мусульманских стран", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda halal turizm xidmətləri üzrə yeni dövlət standartı hazırlanır

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