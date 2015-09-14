​В Азербайджане пройдут международные выставки образования и карьеры

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 9-11 октября в Бакинском экспо-центре состоится единственная в сфере образования Азербайджана IX Азербайджанская международная выставка "Образование", организованная при официальной поддержке министерства образования.

Как сообщили Report в компании Iteca Caspian, являющейся основным организатором выставки, выставка "Образование" пройдет одновременно с выставкой "Карьера" и по своему масштабу и составу является самым крупным мероприятием в сфере образования.

В этом году на выставке "Образование" представители более 130 высших учебных заведений, колледжей и других учебных организаций Азербайджана, России, Канады, Латвии, Литвы, Голландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Германии, США, Турции, Казахстана, Швейцарии, Венгрии и других стран ознакомят посетителей со своими учебными программами. На выставке Латвия, Литва, Польша, Турция и Соединенные Штаты будут представлять национальные стенды с информацией о возможностях получения азербайджанскими студентами образования за рубежом.

В информации говорится, что в этом году Латвия и США дебютируют на выставке.

9-11 октября также состоится IX Азербайджанская международная выставка "Карьера" при поддержке министерства образования. Выставка является уникальной специализированной платформой с точки зрения занятости, а также возможности профессионального общения со специалистами по рекрутингу (отбор и оценка персонала).

Принимающие участие на выставке представители Akkord, Azercell, Azersu, Baku Grand Prix, Gilan Holding, Бакинский метрополитен, Halliburton (США), SOCAR и других компаний предложат вакансии в сфере нефти и газа, телекоммуникаций, транспорта, финансов, водоснабжения, энергетики, продаж и маркетинга.