В Азербайджане пройдет образовательная выставка вузов Венгрии

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится образовательная выставка университетов Венгрии.

Как сообщает Report, выставка пройдет 9 ноября с 11 по 17 часов в "Caspian Plaza". Вход на выставку бесплатный.

На выставке посетители смогут получить подробную информацию о высших учебных заведениях Венгрии, образовательных программах, реализуемых этой страной.

На выставке примут участие следующие университеты: "International Business School", Университеты городов Печ и Дебрецен, Университет Корвина, Университет BKF, Колледж Дуны.