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В Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии

В Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии В марте 2025 года в Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии.
Туризм
22 ноября 2024 г. 13:16
В Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии

В марте 2025 года в Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, решение о проведении мероприятия было принято в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути".

На выставке представители Альянса горных курортов Евразии обсудили развитие сотрудничества между государствами-членами и расширение партнерства.

Коммерческий директор ЗАО "Туристический центр Шахдаг" Игорь Шаулов представил участникам информацию о возможностях зимнего туризма комплекса, новых проектах и международных соревнованиях.

Следующий фестиваль будет организован "Туристическим центром Шахдаг". Предыдущее мероприятие прошло в Сочи (Россия) и собрало 150 представителей курортной индустрии из 9 стран.

Альянс горных курортов Евразии объединяет такие курорты, как Амирсой (Узбекистан), Шымбулак и Ой Карагай (Казахстан), Роза Хутор (Россия), Моно Ёнпхён (Южная Корея) и Шахдаг (Азербайджан).

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Версия на английском языке Azerbaijan to host Eurasian Mountain Resorts Festival
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Avrasiya Dağ Kurortları Festivalı keçiriləcək

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