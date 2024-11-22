В Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии

В марте 2025 года в Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии.

В марте 2025 года в Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, решение о проведении мероприятия было принято в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути".

На выставке представители Альянса горных курортов Евразии обсудили развитие сотрудничества между государствами-членами и расширение партнерства.

Коммерческий директор ЗАО "Туристический центр Шахдаг" Игорь Шаулов представил участникам информацию о возможностях зимнего туризма комплекса, новых проектах и международных соревнованиях.

Следующий фестиваль будет организован "Туристическим центром Шахдаг". Предыдущее мероприятие прошло в Сочи (Россия) и собрало 150 представителей курортной индустрии из 9 стран.

Альянс горных курортов Евразии объединяет такие курорты, как Амирсой (Узбекистан), Шымбулак и Ой Карагай (Казахстан), Роза Хутор (Россия), Моно Ёнпхён (Южная Корея) и Шахдаг (Азербайджан).