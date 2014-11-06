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    В Азербайджане пройдет образовательная выставка вузов Венгрии

    Посетители выставки смогут получить информацию о преимуществах образования в этой стране

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится образовательная выставка университетов Венгрии.

    Как сообщает Report, выставка пройдет 9 ноября с 11 по 17 часов в "Caspian Plaza". Вход на выставку бесплатный.

    На выставке посетители смогут получить подробную информацию о высших учебных заведениях Венгрии, образовательных программах, реализуемых этой страной.

    На выставке примут участие следующие университеты: "International Business School", Университеты городов Печ и Дебрецен, Университет Корвина, Университет BKF, Колледж Дуны.

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