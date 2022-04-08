В Азербайджане принят новый госстандарт в сфере туризма

В целях приведения национальных стандартов, регулирующих туристическую деятельность в Азербайджане, в соответствие с международными требованиями, принят новый государственный стандарт AZS 906-2022 “Туристические услуги. Классификация средств размещения. М

В целях приведения национальных стандартов, регулирующих туристическую деятельность в Азербайджане, в соответствие с международными требованиями, принят новый государственный стандарт AZS 906-2022 “Туристические услуги. Классификация средств размещения. Минимальные требования".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики.

Согласно информации, стандарт был утвержден подведомственным Госслужбе Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) и внесен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Внедрение нового стандарта позволит вести учет в туристском реестре, определять тип и категорию средств размещения и устанавливать минимальные требования к предоставляемым услугам.