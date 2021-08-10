В Азербайджане представлены новые проекты для 280 туристических объектов

Государственное агентство по туризму совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана провели мониторинг туристических объектов в 4 районах, расположенных в северо-западном туристическом

Государственное агентство по туризму совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана провели мониторинг туристических объектов в 4 районах, расположенных в северо-западном туристическом коридоре.

Как сообщает Report, об этом сообщил координатор проекта северо-западного туристического коридора Низами Гасымов.

По его словам, в ходе мониторингов, в которых приняли участие и сотрудники местных органов исполнительной власти, было осмотрено около 400 объектов: "Новые проекты были представлены для 280 объектов. Остальные объекты остались в стороне, так как не имели документов и располагались в опасных местах".

"Надеемся, что предприниматели будут повышать качество услуг без наших рекомендаций", - добавил Гасымов.