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В Азербайджане предлагается регулярная проверка качества услуг медтуризма 

В Азербайджане предлагается регулярная проверка качества услуг медтуризма  Развитие медицинского туризма в Азербайджане внесет значительный вклад в признание страны на международной арене и ее конкурентоспособность.
Туризм
29 октября 2024 г. 15:53
В Азербайджане предлагается регулярная проверка качества услуг медтуризма 

Развитие медицинского туризма в Азербайджане внесет значительный вклад в признание страны на международной арене и ее конкурентоспособность.

Как сообщает Report, об этом в Шуше сказала директор Института СПА и бальнеологии по Карловы Варам Алина Гусейнли на панельной дискуссии, посвященной оздоровительному туризму в Азербайджане.

По ее словам, предоставление аутентичных, то есть реальных и надежных услуг в данной сфере повысит удовлетворенность и доверие пациентов: "Аутентичные услуги должны отличаться не только высоким качеством медицинских процедур, но и методами лечения, основанными на национальных и культурных ценностях. Кроме того, для обеспечения устойчивого развития необходимо проводить регулярные проверки, которые позволят проверить соответствие услуг медицинского туризма международным стандартам и повысить их качество".

Отметим, что в панельной дискуссии приняли участие специалисты из Турции, России, Швейцарии, Чехии, Малайзии и Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tibbi turizm xidmətlərinin keyfiyyətininin mütəmadi yoxlanılması təklif olunur

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