В Азербайджане предлагается регулярная проверка качества услуг медтуризма

Развитие медицинского туризма в Азербайджане внесет значительный вклад в признание страны на международной арене и ее конкурентоспособность.

Развитие медицинского туризма в Азербайджане внесет значительный вклад в признание страны на международной арене и ее конкурентоспособность.

Как сообщает Report, об этом в Шуше сказала директор Института СПА и бальнеологии по Карловы Варам Алина Гусейнли на панельной дискуссии, посвященной оздоровительному туризму в Азербайджане.

По ее словам, предоставление аутентичных, то есть реальных и надежных услуг в данной сфере повысит удовлетворенность и доверие пациентов: "Аутентичные услуги должны отличаться не только высоким качеством медицинских процедур, но и методами лечения, основанными на национальных и культурных ценностях. Кроме того, для обеспечения устойчивого развития необходимо проводить регулярные проверки, которые позволят проверить соответствие услуг медицинского туризма международным стандартам и повысить их качество".

Отметим, что в панельной дискуссии приняли участие специалисты из Турции, России, Швейцарии, Чехии, Малайзии и Казахстана.