​В Азербайджане предлагается использование единых транспортных карт в туристических целях

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Ассоциация отелей и ресторанов предлагает использование единых транспортных карт BakıKART в туристических целях.

Как сообщили Report в пресс-службе Ассоциации, эксперты организации выступили с этой инициативой, изучив опыт Германии, Франции, Голландии и ряда иных стран.

Специалисты Ассоциации выяснили, что в ряде стран транспортные карточки наряду с возможностями оплаты услуг городского общественного транспорта, предлагают также разнообразные услуги и дополнительные возможности для туристов и гостей города. Среди этих возможностей можно назвать посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, историко-архитектурных памятников и заповедников и иных центров и объектов культуры, получение скидок в городских отелях, ресторанах, клубах, развлекательных центрах и торговых объектах, предложения разнообразных городских туров и иных услуг, полезных и необходимых для развития туризма и сферы услуг.

Председатель правления Ассоциации Самир Дюбенди отметил, что не обязательно копировать данный механизм у зарубежных стран: "Мы, безусловно, должны изучить свои возможности и проанализировать туристическую инфраструктуру, сферу услуг и развлечений и продумать свои варианты применения, соответствующие возможностям столицы. Если в таких городах как Париж, Амстердам, Роттердам, Берлин, Дрезден, Мюнхен транспортные карты предлагают посещение всевозможных музеев, городских туров, а в некоторых случаях, поездки в соседние города на бесплатной основе или же со скидкой, в Баку же, мы можем ограничить данные предложения на первом этапе. Наряду с этим, мы должны изучить и существующие технические возможности данной системы".

Эксперты отмечают, что в Баку существует ряд услуг и объектов культурно-исторического наследия, которые уже могут быть привязаны к транспортным карточкам. В числе этих особо отмечены музеи, историко-архитектурные заповедники и комплексы, театры и иные объекты, интересные с точки зрения туризма. Также предполагается, что создание дополнительных услуг посредством транспортных карточек будет интересным не только иностранным туристам, но также и местным жителям Баку и внутренним туристам города. Применение данной системы может способствовать увеличению числа посетителей музеев, театров, заповедников, в целом, широкой пропаганде культурных и исторических ценностей Азербайджана.

По словам экспертов, посредством данных карт туристы и гости города могут также получить возможность ориентироваться по электронной карте, удобно выбирая маршрут следования и посещаемые объекты. Применение данных операций возможно посредством информационных терминалов, установленных на автобусных остановках города Центром интеллектуального управления транспортом NİİM.