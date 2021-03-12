В Азербайджане подготовлен подробный отчет об оздоровительном туризме

В то же время была предоставлена информация о природных минеральных ресурсах, расположенных за пределами объектов здравоохранения, и районах их расположения

По инициативе и при поддержке Государственного агентства по туризму подготовлен подробный отчет о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития оздоровительного туризма в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГАТ.

Согласно информации, в отчете под названием "Оздоровительный туризм в Азербайджане – текущее состояние и перспективы развития" на основе сравнительного анализа была изучена конкурентоспособность оздоровительного туризма на региональном и глобальном уровнях.

В исследовательском документе отражены основные направления оздоровительного туризма в стране, ресурсы, объекты здравоохранения в Абшероне, Шабране, Нафталане, Габале, Лянкяране, Шеки, Нагорном Карабахе и Нахчыване. В то же время была предоставлена информация о природных минеральных ресурсах, расположенных за пределами объектов здравоохранения, и районах их расположения, по каждому из которых был оценен потенциал развития.

В отчете изложена информация о месте оздоровительного туризма в здравоохранении на основе статистических данных Всемирной организации здравоохранения, особенностях и преимуществах оздоровительных ресурсов, специфичных для Азербайджана, а также обширная информация о медицинском туризме и термальном оздоровительном туризме.

В документе отражен опыт различных стран, таких как Турция, Франция, Южная Корея, Коста-Рика, Мексика, Индия, Канада, Албания, Филиппины. Здесь приводятся данные об общих (лечение или операция, больница и врач, транспорт, временное размещение, питание, виза, страховка, регистрация) и больничных затратах туристов (сердце, ангиопластика, протезирование, имплантация, эстетика и т. д.). В нем также проанализированы факторы, привлекающие туристов, пользующихся оздоровительным туризмом, их ожидания от лечебных и рекреационных поездок и другие факторы.