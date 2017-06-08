В Азербайджане подготавливаются новые условия, связанные с деятельностью хостелов

© Report.az

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Где-то в течение двух месяцев люди смогут ясно представить себе, что такое хостел".

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями туристических компаний и туроператорами, специализированными в области въездного туризма, Бюро пропаганды национального туризма заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По словам министра, в связи с этим издано соответствующее распоряжение: "При осуществлении гостиничной деятельности в жилых зданиях в рамках законодательства необходимо соблюдение соответствующих условий. Для этого даны указания касательно разработки условий. На данный момент мы работаем над данными указаниями. В течение около двух месяцев, после утверждения этих условий, люди смогут ясно представить себе, что такое хостел".

Министр подчеркнул, что интерес к хостелам проявляют многие люди, в особенности молодежь: "Люди хотят разместиться в расположенных в центре города местах с нормальными условиями".