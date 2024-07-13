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Пассажироперевозки воздушным транспортом в Азербайджан выросли на 39%

Пассажироперевозки воздушным транспортом в Азербайджан выросли на 39% В январе-июне этого года в Азербайджан воздушным транспортом перевезено 1 млн 568 тыс. 622 пассажира.
Туризм
13 июля 2024 г. 13:27
Пассажироперевозки воздушным транспортом в Азербайджан выросли на 39%

В январе-июне этого года в Азербайджан воздушным транспортом перевезено 1 млн 568 тыс. 622 пассажира.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 39,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

За шесть месяцев этого года наибольшее число пассажиров перевезено в Азербайджан из России - 442 964 человека. Рост составил 30,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

В июне в Азербайджан перевезено 341 384 пассажира. Это на 36,1% больше, чем в том же месяце прошлого года. В июне из России было перевезено 95 638 пассажиров, что на 22,3% больше, чем в мае прошлого года.

Второе место по пассажироперевозкам в Азербайджан занимает Турция. Из этой страны воздушным транспортом в Азербайджан прибыло 368 427 пассажиров, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Тройку замыкают Объединенные Арабские Эмираты с 215 537 пассажирами (+47,6%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 39 % artıb

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