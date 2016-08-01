В Азербайджане откроется новый оздоровительный отельный комплекс

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В ноябре в Азербайджане состоится открытие нового оздоровительного отельного комплекса известного итальянского отельного бренда Chenot.

Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт Chenot, "Chenot Palace Health Wellness Hotel Gabala" будет открыт в Габалинском районе.

Основным направлением отеля, площадью 6000 кв.м. и расположенного на берегу озера Нохур, будет оказание клиенту лечебно-оздоровительных услуг, таких как спа-процедуры, криотерапия, гидро-ароматерапия, грязелечение.