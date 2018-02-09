 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане организуют морские круизы

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшем будущем в Азербайджане будут организованы морские круизы.

    Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Азербайджанской ассоциации туризма (AzTA) Нахид Багиров.

    "Есть возможности использования потенциала Каспийского моря. Это позволит оживить туризм с прибрежными странами и установить тесные экономические отношения", - сказал он.

    Глава ассоциации также отметил, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также в Иран будет стимулировать развитие массового туризма: "Для этого надо разработать маршруты туристических поездов. Это станет новым этапом развития Великого шелкового пути".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi