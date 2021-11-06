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В Азербайджане не будут выдавать бесплатные путевки в санатории

В Азербайджане не будут выдавать бесплатные путевки в санатории В прошлом году гражданам Азербайджана были выделены 254 бесплатные путевки на курорты и санатории.
Туризм
6 ноября 2021 г. 17:32
В Азербайджане не будут выдавать бесплатные путевки в санатории

В прошлом году гражданам Азербайджана были выделены 254 бесплатные путевки на курорты и санатории.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Конфедерацию профсоюзов Азербайджана.

По данным, выделенные в этом году путевки были оплачены полностью и частично (15%). Эта тенденция продолжится и в следующем году, то есть бесплатные путевки предоставляться не будут.

В 2020 году в Азербайджане выделено 4 180 путевок на общую сумму 5,219 млн манатов. Стоимость одной путевки составила 1 249 манатов. Из них 428 путевок на общую сумму 1,622 млн манатов были проданы с частичной оплатой стоимости.

В 2021-2022 годах гражданам будут выделены 11 955 путевок общей стоимостью 16 млн манатов и 13 183 путевки общей стоимостью 20,8 миллиона манатов. Таким образом, стоимость одной путевки составит 1 338 манатов и 1 578 манатов соответственно. Частично будут оплачиваться 2 168 путевок (5,66 млн манатов) в этом году и 2 558 (7,48 млн манатов) в следующем.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sanatoriya - kurortlara pulsuz yollayış verilməsi dayandırılıb

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