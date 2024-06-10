В Азербайджане началась разработка стратегии оздоровительного туризма

Государственное агентство по туризму (ГАТ) приступило к разработке стратегии оздоровительного туризма в Азербайджане.

Государственное агентство по туризму (ГАТ) приступило к разработке стратегии оздоровительного туризма в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на ГАТ, с этой целью будет проведен анализ государственной политики и стратегических подходов к развитию оздоровительного туризма в странах с развитой соответствующей отраслью (Турция, Малайзия, Чехия, Таиланд и др.) и выбраны наиболее подходящие Азербайджану аспекты.

Помимо того, будет изучен успешный международный опыт в области медицинского туризма. Также планируется провести диагностику ресурсов оздоровительного туризма на освобожденных от оккупации территориях, в частности в городах Кяльбаджаре и Шуше, с целью усовершенствования аналитического документа по оздоровительному туризму, подготовленного в 2021 году.

При разработке стратегии также будут учтены основные направления экспорта услуг в сфере оздоровительного туризма, оценена конкурентоспособность, внесены соответствующие предложения.