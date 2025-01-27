В Азербайджане на 25% вырос спрос на гостиницы

В отелях и гостиничных объектах Азербайджана в 2024 году зарегистрировано 4 млн 282,8 тыс. размещений, что на 25,1% больше, чем годом ранее.

В отелях и гостиничных объектах Азербайджана в 2024 году зарегистрировано 4 млн 282,8 тыс. размещений, что на 25,1% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, более половины ночевок (60,9%) пришлось на Баку. Среди регионов популярностью пользовались Хачмаз (4,6%), Нафталан (4,5%), Гусар (4,5%) и Габала (4,2%).

Число размещений иностранных граждан выросло на 26%, достигнув 2348 тыс., что составило 54,8% от общего показателя. 19,6% размещений пришлось на Индию, 13,1% - Россию, 7,8% - Саудовскую Аравию, 7,3% - Турцию, 5,9% - ОАЭ, 3,8% - США.

Граждане Азербайджана воспользовались гостиничными номерами 1 млн 934,8 тыс. раз, что на 24,2% больше, чем в 2023 году, и составило 45,2% от общего числа размещений.