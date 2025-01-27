О нас

В Азербайджане на 25% вырос спрос на гостиницы

В Азербайджане на 25% вырос спрос на гостиницы В отелях и гостиничных объектах Азербайджана в 2024 году зарегистрировано 4 млн 282,8 тыс. размещений, что на 25,1% больше, чем годом ранее.
Туризм
27 января 2025 г. 13:10
В Азербайджане на 25% вырос спрос на гостиницы

В отелях и гостиничных объектах Азербайджана в 2024 году зарегистрировано 4 млн 282,8 тыс. размещений, что на 25,1% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, более половины ночевок (60,9%) пришлось на Баку. Среди регионов популярностью пользовались Хачмаз (4,6%), Нафталан (4,5%), Гусар (4,5%) и Габала (4,2%).

Число размещений иностранных граждан выросло на 26%, достигнув 2348 тыс., что составило 54,8% от общего показателя. 19,6% размещений пришлось на Индию, 13,1% - Россию, 7,8% - Саудовскую Аравию, 7,3% - Турцию, 5,9% - ОАЭ, 3,8% - США.

Граждане Азербайджана воспользовались гостиничными номерами 1 млн 934,8 тыс. раз, что на 24,2% больше, чем в 2023 году, и составило 45,2% от общего числа размещений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's hotel industry posts 25% growth in demand
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mehmanxanalarında gecələmələrin sayı 25 % artıb

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
В Британии испытают мозговой имплантат для улучшения настроения
В Британии испытают мозговой имплантат для улучшения настроения
20 января 2025 г. 15:18
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi