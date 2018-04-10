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    В Азербайджане могут создать единый реестр туркомпаний

    После отмены лицензии на туристическую деятельность возникли проблемы с качеством обслуживания клиентов© Report/ Elchin Murad

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Новые компании, вошедшие на рынок после отмены лицензии на туристическую деятельность, создали проблемы, касающиеся качества обслуживания клиентов".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев.

    По его словам, имеются негативные случаи при размещении иностранных граждан и предоставлении им услуг гидов.

    Он отметил, что в качестве выхода из ситуации ожидается создание единого реестра туркомпаний: 

    "В Совете по туризму представлено 17 структур. Здесь серьезно занимаются вопросом устранения проблем туризма. Цель заключается в упрощении координации и ведения мониторинга. Это будет способствовать сбору статданных и более эффективной работе в будущем". 

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