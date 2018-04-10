В Азербайджане могут создать единый реестр туркомпаний

© Report/ Elchin Murad

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Новые компании, вошедшие на рынок после отмены лицензии на туристическую деятельность, создали проблемы, касающиеся качества обслуживания клиентов".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев.

По его словам, имеются негативные случаи при размещении иностранных граждан и предоставлении им услуг гидов.

Он отметил, что в качестве выхода из ситуации ожидается создание единого реестра туркомпаний:

"В Совете по туризму представлено 17 структур. Здесь серьезно занимаются вопросом устранения проблем туризма. Цель заключается в упрощении координации и ведения мониторинга. Это будет способствовать сбору статданных и более эффективной работе в будущем".