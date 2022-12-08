О нас

В Азербайджане могут быть созданы региональные советы по туризму

В Азербайджане могут быть созданы региональные советы по туризму Государственное агентство по туризму Азербайджана рассматривает возможности создания региональных советов по туризму. Как передает Report, об этом на Азербайджанском туристическом саммите в Баку заявил председатель Госагентства Фуад Нагиев. Он отме
Туризм
8 декабря 2022 г. 11:39
В Азербайджане могут быть созданы региональные советы по туризму

Государственное агентство по туризму Азербайджана рассматривает возможности создания региональных советов по туризму.

Как передает Report, об этом на Азербайджанском туристическом саммите в Баку заявил председатель Госагентства Фуад Нагиев.

Он отметил, что туристическая сфера в Азербайджане стремительно восстанавливается.

«За 11 месяцев этого года Азербайджан посетило свыше 1 млн. 458 тыс. туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это в 2,1 раза больше. К примеру, поток туристов из Турции и Саудовской Аравии превысил прошлогодний показатель на 90%. Число туристов из ряда странах превысило показатели 2019 года», - подчеркнул Ф.Нагиев.

По его словам, ежегодно в туристическом секторе ожидается прирост турпотока в 20%.

«Планируется, что до 2026 года ежегодный показатель прибывающих в Азербайджан иностранных туристов составит 4 миллиона, а местных – 6 миллионов. Средства, выделяемые на туризм, возрастут в 4 раза и составят 11,2 миллиарда манатов. Из этих средств на долю иностранных туристов придется 49%, местных – 51%», - заключил председатель Госагентства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Regional tourism councils may be established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda regional turizm şuraları yaradıla bilər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 11:24
Сотрудники NYT проведут 8 декабря суточную забастовку
Сотрудники NYT проведут 8 декабря суточную забастовку
8 декабря 2022 г. 07:58
В Москве состоялась выставка, посвященная Бюльбюлю
ФотоВ Москве состоялась выставка, посвященная Бюльбюлю
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:18
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi