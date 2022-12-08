В Азербайджане могут быть созданы региональные советы по туризму

Государственное агентство по туризму Азербайджана рассматривает возможности создания региональных советов по туризму. Как передает Report, об этом на Азербайджанском туристическом саммите в Баку заявил председатель Госагентства Фуад Нагиев. Он отме

Государственное агентство по туризму Азербайджана рассматривает возможности создания региональных советов по туризму.



Как передает Report, об этом на Азербайджанском туристическом саммите в Баку заявил председатель Госагентства Фуад Нагиев.



Он отметил, что туристическая сфера в Азербайджане стремительно восстанавливается.

«За 11 месяцев этого года Азербайджан посетило свыше 1 млн. 458 тыс. туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это в 2,1 раза больше. К примеру, поток туристов из Турции и Саудовской Аравии превысил прошлогодний показатель на 90%. Число туристов из ряда странах превысило показатели 2019 года», - подчеркнул Ф.Нагиев.



По его словам, ежегодно в туристическом секторе ожидается прирост турпотока в 20%.

«Планируется, что до 2026 года ежегодный показатель прибывающих в Азербайджан иностранных туристов составит 4 миллиона, а местных – 6 миллионов. Средства, выделяемые на туризм, возрастут в 4 раза и составят 11,2 миллиарда манатов. Из этих средств на долю иностранных туристов придется 49%, местных – 51%», - заключил председатель Госагентства.