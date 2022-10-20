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В Азербайджане изучат туристический потенциал Шемахи и Исмаиллы

В Азербайджане изучат туристический потенциал Шемахи и Исмаиллы Ассоциация туристических агентств Азербайджана подготовит и представит в Государственное агентство по туризму предложения с целью реализации туристического потенциала Шамахинского и Исмаиллинского районов.
Туризм
20 октября 2022 г. 12:00
В Азербайджане изучат туристический потенциал Шемахи и Исмаиллы

Ассоциация туристических агентств Азербайджана подготовит и представит в Государственное агентство по туризму предложения с целью реализации туристического потенциала Шамахинского и Исмаиллинского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ассоциацию.

Согласно информации, на днях состоялась встреча Клуба экспертов по туризму с целью оценки туристических возможностей регионов и повышения внутреннего туристического потенциала. На встрече было предложено организовать инфотур для ознакомления с туристической инфраструктурой названных районов.

Затем будут разработаны предложения по дальнейшему улучшению этих маршрутов и продуктов.

Следующий визит может быть организован в Гянджу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxı və İsmayıllının turizm potensialı ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq

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