В Азербайджане изучат туристический потенциал Шемахи и Исмаиллы

Ассоциация туристических агентств Азербайджана подготовит и представит в Государственное агентство по туризму предложения с целью реализации туристического потенциала Шамахинского и Исмаиллинского районов.

Ассоциация туристических агентств Азербайджана подготовит и представит в Государственное агентство по туризму предложения с целью реализации туристического потенциала Шамахинского и Исмаиллинского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ассоциацию.

Согласно информации, на днях состоялась встреча Клуба экспертов по туризму с целью оценки туристических возможностей регионов и повышения внутреннего туристического потенциала. На встрече было предложено организовать инфотур для ознакомления с туристической инфраструктурой названных районов.

Затем будут разработаны предложения по дальнейшему улучшению этих маршрутов и продуктов.

Следующий визит может быть организован в Гянджу.