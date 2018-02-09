В Азербайджане готовят новые экскурсионные маршруты

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане разрабатываются новые маршруты и темы экскурсий.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Азербайджанской ассоциации туризма (AzTA) Нахид Багиров.

"AzTA, учитывая спрос на экскурсионных гидов в стране, создала Бакинское экскурсионное бюро. В республике утверждена стратегическая дорожная карта по туризму, согласно которой к 2020 году Азербайджан должен превратиться в ведущую туристическую страну мире", - сказал он.

По словам главы ассоциации, в настоящее время введена упрощенная процедура выдачи визы для привлечения большего количества туристов в Азербайджан.

"Туристическая политика страны носит комплексный характер, и это подтверждает создание в короткие сроки совершенной инфраструктуры по всем туристическим маршрутам Азербайджана и ввод в эксплуатацию современных объектов размещения туристов", - добавил он.