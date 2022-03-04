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В Азербайджане готовится положение о туристско-рекреационных зонах

В Азербайджане готовится положение о туристско-рекреационных зонах Государственное агентство по туризму готовит положение о туристско-рекреационных зонах в Азербайджане.
Туризм
4 марта 2022 г. 16:50
В Азербайджане готовится положение о туристско-рекреационных зонах

Государственное агентство по туризму готовит положение о туристско-рекреационных зонах в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил советник председателя Агентства Кянан Гулузаде.

«С принятием нового закона «О туризме» нас ждет ряд нововведений. Одним из них является применение страхования гражданской ответственности в сфере туризма, что произойдет с текущего года. В связи с этим должны быть подготовлены подзаконные акты. В настоящее время в связи с этим подготавливается и реестр. Другой вопрос - требование обязательной категории «звездности» гостиниц. Еще один важный вопрос - создание туристско-рекреационных зон, в связи с чем мы готовим положение», - отметил К.Гулузаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm rekreasiya zonaları ilə bağlı əsasnamə hazırlanır

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