В Азербайджане готовится положение о туристско-рекреационных зонах

Государственное агентство по туризму готовит положение о туристско-рекреационных зонах в Азербайджане.

Государственное агентство по туризму готовит положение о туристско-рекреационных зонах в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил советник председателя Агентства Кянан Гулузаде.

«С принятием нового закона «О туризме» нас ждет ряд нововведений. Одним из них является применение страхования гражданской ответственности в сфере туризма, что произойдет с текущего года. В связи с этим должны быть подготовлены подзаконные акты. В настоящее время в связи с этим подготавливается и реестр. Другой вопрос - требование обязательной категории «звездности» гостиниц. Еще один важный вопрос - создание туристско-рекреационных зон, в связи с чем мы готовим положение», - отметил К.Гулузаде.